В Швеции обнаружили жвачку, которой 10 тысяч лет 1 22.01.2024, 11:48

Невероятная находка.

Около 10 000 лет назад группа охотников-собирателей, обитавших на территории нынешней юго-западной Швеции, применяла березовый деготь для очистки ротовой полости подобно тому, как мы используем жевательную резинку, пишет New Voice.

Образцы березового дегтя, найденные в Хусебю Клев в 1990-х годах, были подвергнуты детальному анализу древней ДНК. Исследователи выяснили, что подростки из этой группы, вероятно, жевали березовый деготь.

Результаты исследования показали, что в те времена люди уже страдали от знакомых нам проблем со зубами.

Древняя жвачка содержала бактерии, вызывающие пародонтит (воспаление тканей вокруг зубов) и кариес.

По оценкам ученых, представители этой группы страдали заболеваниями десен примерно от 70 до 80%.

Помимо следов оленя, форели и фундука, в образцах также обнаружились ДНК яблок, рыжих лисиц, серых волков и омелы. По мнению ученых, это говорит о том, что древние могли обрабатывать шкуры животных с помощью собственных зубов. Например, отрывая ими куски материала.

Исследование раскрывает удивительные детали жизни древних охотников-собирателей на западном побережье Скандинавии и подчеркивает влияние диеты на здоровье зубов в каменном веке.