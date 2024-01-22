В Швеции обнаружили жвачку, которой 10 тысяч лет

В Швеции обнаружили жвачку, которой 10 тысяч лет1
- 22.01.2024, 11:48
Невероятная находка.
Около 10 000 лет назад группа охотников-собирателей, обитавших на территории нынешней юго-западной Швеции, применяла березовый деготь для очистки ротовой полости подобно тому, как мы используем жевательную резинку, пишет New Voice.
Образцы березового дегтя, найденные в Хусебю Клев в 1990-х годах, были подвергнуты детальному анализу древней ДНК. Исследователи выяснили, что подростки из этой группы, вероятно, жевали березовый деготь.
Результаты исследования показали, что в те времена люди уже страдали от знакомых нам проблем со зубами.
Древняя жвачка содержала бактерии, вызывающие пародонтит (воспаление тканей вокруг зубов) и кариес.
По оценкам ученых, представители этой группы страдали заболеваниями десен примерно от 70 до 80%.
Помимо следов оленя, форели и фундука, в образцах также обнаружились ДНК яблок, рыжих лисиц, серых волков и омелы. По мнению ученых, это говорит о том, что древние могли обрабатывать шкуры животных с помощью собственных зубов. Например, отрывая ими куски материала.
Исследование раскрывает удивительные детали жизни древних охотников-собирателей на западном побережье Скандинавии и подчеркивает влияние диеты на здоровье зубов в каменном веке.