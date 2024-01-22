Кремль открывает политический сезон черной трагикомедией 3 Леонид Гозман

22.01.2024, 11:50

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Леонид Гозман

Туалеты, феминитивы и другие опасные вещи.

Огромная страна, 140 миллионов людей, вне зависимости от своего желания, вовлечены в какое-то ужасное представление. На фоне убийств и репрессий каждый день происходит то, что вызвало бы гомерический хохот публики, происходи оно на сцене. Но это — в жизни!

Иногда кажется, что мы имеем дело просто с фарсом, который себе и нам на потеху устраивают либо сами начальники, либо те, кто пишут им речи и создают сценарии их общения с подданными. Боевые комары, например, — гениальная находка неизвестного режиссера, имевшая шансы оставаться главной шуткой на много месяцев, если бы не всё новые и новые достижения.

Это ведь каким талантом надо обладать, чтобы объяснять войну с Украиной тем, что там якобы есть гендерно-нейтральные туалеты в школах (скорее всего, перепутав их с туалетами для учителей). Идея оказалась настолько успешной, что эту концепцию, впервые прозвучавшую из уст известного мыслителя, а в свободное время еще и губернатора Петербурга Беглова, подхватил и главный человек, сообщивший, что именно из-за этого возвращаются в Россию те, кто так непродуманно из нее уехал. И всё излагается всерьез, без тени улыбки.

Вжились в роль или всегда такими были? А для народного творчества какой простор! Хорошо, если у вас дома два туалета: можно один выделить для мальчиков, другой — для девочек. А если один, да еще и на улице? Тогда можно установить график, когда кому, и повесить соответствующее объявление. А иначе жить нельзя!

Смешно, конечно, обхохочешься. Но только если не думать о том, что эти самые креативные авторы веселых реприз творят в Украине.

А периодически они же говорят уже не смешные, а вполне ужасные вещи. Даже если не обращать внимания на профессиональных коверных — как долго скрывал свой талант Дмитрий Анатольевич Медведев, не реже двух раз в неделю уничтожающий теперь всю западную цивилизацию дотла! — но Лавров, Шойгу, не говоря уже о Патрушеве и Путине, периодически произносят такое, что кровь в жилах стынет. И это не только угрозы ядерным и иным оружием, не только смерть, которую они сулят всему живому. С них спадает тонкая оболочка европейской маскировки, и они предстают ожившими монстрами сталинского, а чаще — гитлеровского периода.

Сергей Лавров сказал пару дней назад, что Россия «очистилась» благодаря отъезду тех, кто был недоволен специальной военной операцией. А остальные, понятно, сплотились вокруг вождя — небывалое, говорит, сплочение. Один, в общем, Рейх, один фюрер. Характерно, что, говоря об этом, он попутно переврал Жванецкого (Лавров приписал Жванецкому фразу «Нашим людям, чтоб по-настоящему сплотиться, большая война нужна». — Прим. ред.).

И про сплочение, и про чистоту — расовую и духовную — много говорилось в Берлине девяносто лет назад, еще до того, как Гитлер развязал войну, а лишь только пришел к власти. В отличие от той Германии, Россия сначала начала войну, а только потом стала очищаться всерьез, но сути это не меняет. Интересно, что очищение носит исключительно духовный характер и достигается изгнанием из страны или посадкой в тюрьму нечистых, а также школьными уроками и линейками, а не скучными банальностями вроде обеспечения чистоты в подъездах и в наших правильных, в смысле, не нейтральных общественных туалетах. Привет великому фюреру. И об оскорблении чувств он, кстати, тоже заботился. У того, правда, в подъездах было чисто.

А вот главный российский разведчик Сергей Нарышкин не из-за границы заимствует, а идет по пути предшественников из НКВД. Оказывается, США пытаются построить новую пятую колонну взамен утраченной с отъездом нечистых, опираясь на еще оставшихся в России участников программ студенческих обменов. У них, конечно, ничего не получится, так как ведомство Нарышкина на страже, но идея прекрасна. В различных программах обменов и стажировках участвовали дети практически всех чиновников. То есть теперь любого из них можно вызвать и сказать, что он, допустим, недостаточно рвения проявляет, а дочка-то у него — агент влияния США. А можно, идя вслед за Герингом, — который говорил, что кто в его организации еврей, а кто нет, решает он, — кого-то и не преследовать. И за это, за непреследование, он будет благодарен и служить будет еще лучше. Но самое главное здесь — безошибочное классовое чутье. Участники программ обмена и стажировок, даже блатные, очевидно, не самые глупые люди. Язык, по крайней мере, смогли выучить. А умные нам не надобны, надобны верные! И когда товарищ Сталин назвал Бухарина «нашим грамотеем», понятно было, что это — приговор. «Грамоту знаешь — на кол, книги читаешь — на кол!» Опираться надо на троечников. Всё было уже.

Вдохновленные властью граждане радостно забегают впереди паровоза — доносов расплодилось немерено. И это уже было. В тридцать третьем, когда Третий Рейх только еще начинался, Гитлер сказал одному из своих приближенных: мы, мол, захлебнемся в этом потоке доносов. Пишут и про то, кто что читает в метро, и про случайно услышанные разговоры, и системно, как на Институт философии: гнездо русофобов, проверить на лояльность на детекторе лжи. И проверят, дайте срок! Срок, кстати, тоже дадут.

Власть смешит граждан, но требует от них серьезности. Воевать надо, а не со спущенными штанами прыгать, как мудро заметил Владимир Владимирович. Дело борьбы с Америкой предполагает сосредоточенность и самодисциплину. Опять же, в Арканаре в свое время тоже все вдруг стали серьезными и точно знали, в чём состоит благо государства. И у нас сейчас не до шуток. И не до секса, кстати: через пару дней после знаменитой вечеринки у Ивлеевой ОМОН разогнал сауну на Волгоградском проспекте, арестовав всех ее участников. Они, как доложили силовики, все были голые — и мужчины, и женщины! А секс — это «наш долг перед партией», получать удовольствие друг от друга не моги! Как сказал Твардовский: «В ущерб любви к отцу народов любая прочая любовь».

Но люди не могут только молиться на портрет вождя и восхищаться спецоперацией — им надо позволить проявлять естественные и полезные для государства чувства. Например, ненавидеть евреев. «Экспресс-газета» — тираж 500 тысяч экземпляров — написала о прощании со Львом Рубинштейном такое, что при Гитлере главного редактора выгнали бы из СС за антисемитизм. У нас ничего плохого с ним наверняка не случится. Погромы, полагаю, впереди.

И вот в четверг новый подарок: стало известно решение Верховного Суда РФ по «Общественному движению ЛГБТ», объявленному в России экстремистским. Юридическая проблема — мелочь, конечно, но всё же, — в том, что такого движения не существует. То есть у нас запретили и объявили экстремистским то, чего нет. И вот Верховный Суд всё наконец разъяснил.

Оказывается, это несуществующее движение было создано в шестидесятые годы в США с целью ограничения рождаемости — мало им было крови христианских младенцев!

Оно пытается разрушить всё, что есть правильного и традиционного, и действует в шестидесяти регионах РФ. А признаком принадлежности к движению является, среди прочего, использование феминитивов — «адвокатка», «редакторка», и так далее. Верховный Суд не разъяснил, правда: надо ли, чтобы тебя причислили к этому экстремистскому сообществу, практиковать гомосексуальные отношения или феминитивов достаточно? А если гомосексуал, но феминитивы не используешь? В общем, есть еще вопросы. Ясно только, что теперь, хотя мне этого очень и не хотелось, придется говорить «директорка», «инженерка», и так далее. Хотя бы для демонстрации противостояния этому маразму.

Когда-то веселые ребята, протестовавшие против Путина, вышли на пикет с плакатом: «Путин лучше Гитлера!» Их, естественно, забрали, но сам тезис тогда казался бесспорным. Сейчас — не уверен!

Леонид Гозман «Новая газета Европа»