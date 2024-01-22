В Башкортостане начались облавы на участников протеста 8 22.01.2024, 12:21

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Силовики с автоматами устроили рейд по домам жителей.

В селе Темясово в Башкортостане задержали более 30 человек, участвовавших в митинге в Баймаке в поддержку Фаиля Алсынова, пишет издание «Важные истории». Людей посадили в автобус без номеров и увезли в неизвестном направлении, с ними нет связи. «Просто посадили и увезли», — рассказала одна из жительниц Темясово, у которой забрали мужа.

Также сообщается, что в селе Ишмурзино силовики с автоматами ходили по домам жителей, замеченных на митинге в Баймаке. Были ли задержания там, не уточняется. Людей вычисляют по видеозаписям.

Кроме того, в отношении жителя Баймакского района Дима Давлеткильдина возбудили уголовное дело по статье об участии массовых беспорядках. Он стал четвертым фигурантом дела, отмечает «ОВД-Инфо». Также в отношении участников протестов составили не менее 42 административных протоколов.