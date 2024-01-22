То, чем так кичился Путин, стало его проклятием 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

22.01.2024, 12:33

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В высоких кабинетах Кремля давно воцарилось разочарование.

В высоких кабинетах Кремля давно воцарилось разочарование в главном пожирателе бюджетных фондов – российской армии. Хотя траты на ведомство Шойгу в 2024 году достигли почти 30% федерального бюджета, возврата вложенных средств вообще не происходит, наоборот увеличиваются всевозможные издержки, в том числе для имиджа Путина. Ему очень неудобно сейчас вести свою предвыборную агитацию, ведь его главное детище – поднятая с колен армия – совершенно не обеспечивает возложенных на нее победоносных задач. Наоборот, россияне все чаще отзываются о ВС РФ в самых негативных выражениях.

Действительно вместо триумфального выхода на границы сферы влияния Варшавского договора, где-то на границе бывшей ГДР, наблюдается топтание в грязи донбасских черноземов. Вместо легкой аннексии крупнейшего индустриального района Украины – присовокупление безжизненных руин, которые даже упоротым военкорам-упырям стыдно освещать в своем вранье.

Российский солдат, обстреливающий ракетами С-300 жилые кварталы, школы, детсады, больницы в украинских фронтовых городах просто самый закоренелый террорист. Также как и военные преступники в руководстве России, окончательно трансформировавшие российскую армию в террористическую группировку.

Суть дер***вого положения отцов проигранной войны уже не сводится лишь к провалу украинского плана, ведь все хуже. Противозаконная аннексия частей украинской территории привела к падению международно признанных границ России. С октября 2022 года у страны более нет линий, которые бы очерчивали ее суверенную территорию, ведь Москва сама от них отказалась. Как результат никто в мире теперь не знает где начинается, и где заканчивается РФ. То, чем так кичился Путин, когда утверждал, что российские границы не заканчиваются нигде, стало его форменным проклятием, особенно это касается воздушного пространства.

Важно отметить: в 2022-2023 гг. ВС РФ терроризировали Украину беспилотниками и ракетами, провоцируя ВСУ на зеркальный ответ. В итоге после начала ответных рейдов БПЛА вглубь России оказалось, что системы ПВО и РЭБ неспособны противостоять прилетам и ударам по военной инфраструктуре. Если подобные налеты на Белгород, Курск или Брянск уже давно никого не удивляют, также как и катастрофические и смертоносные последствия отражения ударов криворукими и пьяными российскими ПВОшниками, то уничтожение газовой инфраструктуры корешей Путина из «Новатэка» в Усть-Луге, попахивает большими разборками.

Если российское приграничье путинцы признали зоной боевых действий, то военная беззащитность Санкт-Петербурга просто смертельный приговор путинской клике.

После такого позора, а в северной столице наметилась неслабая паника, в МО РФ и ГРУ решили перекрывать провал самым опробованным методом – организацией крупной кровавой провокации с переводом стрелок на Украину. Учитывая, что Путин последнее время пиарится на смертях жителей Донбасса, решили дополнить сюжет новым кровопролитием. Так сказать подкрепить правоту вождя, бредящего донбасским «геноцидом».

Потому мишенью был выбран Донецк. По указке ГРУ российские военные средь бела дня из района захваченной Марьинки обстреляли рынок «Меркурий», в прилегающем районе «Текстильщик». В итоге погибли более двух десятков человек. ВСУ нет вообще никакой военной целесообразности от подобных трагедий. Тогда как российская пропагандистская машина ненависти просто осчастливлена и из каждого утюга трубит о вине Украины.

Грязная и кровавая история по странному стечению обстоятельств совпала с визитом главы МИД РФ Лаврова в Нью-Йорк, где его главная цель состоит в торпедировании украинской Формулы мира. В частности, именно для этого российская армия организовала кровопролитие на «Текстильщике». К слову, трупами донетчан попытались перекрыть негатив от инцидента с терминалом «Новатэк».

Как обычно получилось грязно, коряво и жутко. Россияне могут порадоваться лишь в том, что пока кровавая баня ГРУ разыгрывается на оккупированной территории Украины, а не в Москве или Питере. Но ключевое слово здесь «пока».

Телеграм-канал «Сито Сократа»