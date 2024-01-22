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В Пинском районе женщина потеряла сестру, она нашлась в колодце

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  • 22.01.2024, 12:40
  • 2,942
В Пинском районе женщина потеряла сестру, она нашлась в колодце

К счастью, ее удалось спасти.

В Пинском районе в колодец провалилась женщина. Ее сестра, проснувшись утром, не обнаружила родственницу дома и вызвала милицию. Инцидент случился в воскресенье утром.

Прибыв на место, милиционеры обошли подворье и нашли пропавшую в колодце. Они вызвали спасателей. Работник МЧС спустился в колодец, обвязал женщину поясом и поднял наверх.

После осмотра медиками пенсионерку 1966 года рождения госпитализировали.

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