Девушка узнала о последствиях пьяной вечеринки с парнем только спустя месяц 7 22.01.2024, 12:43

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И пошла в милицию.

Девушка из Пинска долго общалась с парнем на сайте знакомств. Через месяц после первого свидания с ее счета стали списываться платежи за кредит, который она не брала. Оказалось, что, пока она спала, заем на ее имя оформил тот самый молодой человек, сообщает пресс-служба милиции.

18-летняя пинчанка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств и длительное время вела с ним переписку. На первую встречу потерпевшая взяла свою подругу. Встретившись в условленном месте, молодые люди решили отметить знакомство у парня на дому, где распивали весь вечер алкогольные напитки.

С утра, воспользовавшись тем, что девушка спала, молодой человек разблокировал с помощью отпечатка пальца мобильный телефон и установил банковское приложение мобильного оператора. Затем оформил кошелек и карту. С помощью приложения оформил микрозаем на сумму в размере 300 рублей. Чужие заемные деньги он перевел своей старой знакомой. После этого он удалил приложение и СМС-сообщения.

Потерпевшая о кредите узнала только спустя месяц, когда с ее счета начали списывать ежемесячные платежи, и сразу обратилась в милицию.

Милиция установила, что это сделал 23-летний житель Пинска. Выяснилось, что молодой человек уже был неоднократно судим за мошенничество и хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Возбуждено уголовное дело.