закрыть
22 января 2024, понедельник, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Девушка узнала о последствиях пьяной вечеринки с парнем только спустя месяц

7
  • 22.01.2024, 12:43
  • 11,698
Девушка узнала о последствиях пьяной вечеринки с парнем только спустя месяц

И пошла в милицию.

Девушка из Пинска долго общалась с парнем на сайте знакомств. Через месяц после первого свидания с ее счета стали списываться платежи за кредит, который она не брала. Оказалось, что, пока она спала, заем на ее имя оформил тот самый молодой человек, сообщает пресс-служба милиции.

18-летняя пинчанка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств и длительное время вела с ним переписку. На первую встречу потерпевшая взяла свою подругу. Встретившись в условленном месте, молодые люди решили отметить знакомство у парня на дому, где распивали весь вечер алкогольные напитки.

С утра, воспользовавшись тем, что девушка спала, молодой человек разблокировал с помощью отпечатка пальца мобильный телефон и установил банковское приложение мобильного оператора. Затем оформил кошелек и карту. С помощью приложения оформил микрозаем на сумму в размере 300 рублей. Чужие заемные деньги он перевел своей старой знакомой. После этого он удалил приложение и СМС-сообщения.

Потерпевшая о кредите узнала только спустя месяц, когда с ее счета начали списывать ежемесячные платежи, и сразу обратилась в милицию.

Милиция установила, что это сделал 23-летний житель Пинска. Выяснилось, что молодой человек уже был неоднократно судим за мошенничество и хищения имущества путем модификации компьютерной информации.

Возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко