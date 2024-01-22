Белоруса отчислили после первой сессии, а сегодня он успешный бизнесмен 11 22.01.2024, 12:47

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Судьба дала шанс.

Про таких, как Святослав, учителя говорили: «Будешь плохо учиться — окажешься на стройке». Так все и повернулось. В школе парень прослыл хулиганом, универ не окончил, а потом устроился на завод. Только вот с раннего детства он смотрел на папу и тоже хотел заниматься своим делом. Судьба дала шанс: всего за $1000 парень выкупает клининговую фирму и начинает раскручивать бизнес, пишет onliner.by.

Про себя Святослав рассказывает не без лишней скромности:

— Вырос в обычной семье: мама всю жизнь проработала научным сотрудником, отец держал свои ларьки с фруктами. Учился я так себе. Когда родители купили мне компьютер, учеба и вовсе перестала интересовать. К урокам я не готовился, начал прогуливать школу.

Поступал он рандомно, подал документы в БГТУ на технолога деревообрабатывающей промышленности, куда хватило баллов. В процессе оказалось, что основным предметом изучения будет химия, а с ней Святослав не дружил еще со школы. После первой сессии его отчислили.

Потом парень два года проработал на силикатном заводе, параллельно брался за любую халтуру. Мог не спать сутками, лишь бы насобирать на новенькую машину. На заводе познакомился с человеком, который за $1000 продал ему маленький бизнес — клининговую компанию. Это был простой сайт с парой номеров уборщиц и чистящими средствами.

Со временем бизнес стал расти и приносить прибыль. Сейчас одна компания Святослава занимается стиркой ковров, две другие — клинингом. Парень сменил уже третью машину, а жена и дети стимулируют зарабатывать еще больше.

— Без семьи у меня не было бы и результатов: есть для кого работать. К примеру, очки у дочки стоят около 700 рублей — не надо откладывать ползарплаты, пошел и купил. Или не надо копить целый год, чтобы съездить на море. Как по мне, успешность — понятие относительное. С моим поведением в школе я выжал из этой жизни все, что мог. Да, бизнес и деньги дают значительную часть того, что нужно для счастья, но всегда хочется большего, аппетиты растут.