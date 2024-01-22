Ученья идут 3 Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

22.01.2024, 13:02

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Масштабы такие, которых не было с 1988 года.

На этой неделе НАТО начинает учения в Европе. Масштабы такие, которых не было с 1988 года.

Один из главных ответственных за спецоперацию по дипломатической линии, замминистра иностранных дел России Александр Грушко дежурно говорит: «Проведение учений такого масштаба — 90 тыс. личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией»

Бесполезно задавать вопрос Грушко, Лаврову и подобным им «дипломатам». Это при их участии Путиным разрушена дипломатия. Но тех, кто готов их слушать и соглашаться, спросить можно: «Как же так получилось, что, начиная с великой эпохи «нового мышления» Михаила Горбачева, НАТО масштабных учений, подобных предстоящим, не проводило, а сейчас, вдруг, решило?»

Вероятно, угроз безопасности членам альянса не испытывали, а сейчас - другая картина. И ведь основания, нужно признать, есть.

Никакого «бесповоротного возвращения», о котором толкует Грушко, нет. Уйдет Путин, Лавров и такие, как Грушко, будет другое руководство. Возьмется оно за ум, признает, что натворили предшественники, сделает выводы, и мир вернется.

Telegram-канал «Времени на раскачку нет»