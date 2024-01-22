Белорусам отказали в ПМЖ в Польше из-за типа визы 1 22.01.2024, 13:03

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Похоже, по ошибке, но это большая проблема.

Белорусам отказали в ПМЖ в Польше. Мотивировка отказа удивительная: потому что не было разрешения на работу, хотя это была гуманитарная виза (с ней разрешение и не нужно). Скорее всего, инспектор просто ошибся, но бюрократическая трясина уже засосала белорусов, пишет Devby.io.

Семья айтишника Бориса Краско живет в Польше с 2018 года, оба супруга легально работают.

На днях они получили отказ в ПМЖ, так как воевода и управление по делам иностранцев решили, будто айтишник не имел права работать по гуманитарной визе. Почему они так решили? Кажется, просто не прочитали обновление законодательства 2020 года. Теперь в течение месяца семья должна покинуть Польшу.

Борис: «У нас есть 30 дней на подачу апелляции и на выезд из страны одновременно»

— С 2018 года мы с женой проживаем в Варшаве. Последние несколько лет я работал в польских ИТ-компаниях — сначала в NSS, а затем в Omtech, где занимаюсь созданием приложений для GPS-систем. Моя жена занимала должность специалиста администрации в транспортной компании.

В 2020 у нас родилась дочь, и мы временно вернулись в Беларусь для оформления паспорта и визы для ребенка. На тот момент у жены уже был польский ВНЖ, но у меня и ребенка — нет. Тогда я оформил гуманитарную визу, с которой работал в Польше в 2021 и 2022 годах. Жена в это время не работала.

В 2023 году жена подала себя и дочь на ПМЖ, они соответствовали всем критериям. В пакете в том числе была моя виза D21 и рабочие контракты. Как это часто бывает, нам не писали и не звонили с просьбой донести что-то еще.

А через полгода (за это время в нашем деле сменилось несколько инспекторов) пришёл отказ, причина — отсутствие документов, подтверждающих мое право на работу. Мол, мы не предоставили им zezwolenie na pracę, и в их системе тоже нет никаких данных о том, что воевода выдавал мне такое разрешение.

Мы подали апелляцию в течение недели. В письме ссылались на закон и постановление о гуманитарной визе, приложили копию визы, но сами тексты правовых актов не прикладывали.

1 Сначала апелляция попадает обратно в первую инстанцию, которая выдавала решение, и её рассматривает другой инспектор.

2 Если он не находит аргументов для изменения решения, отправляет уже во вторую инстанцию. Это управление по делам иностранцев

Мы предположили, что решение выдала неопытная инспектор, что они заметят свою ошибку и пересмотрят наше дело без второй инстанции, такое часто бывает, но дело пошло дальше.

Ситуация затянулась, и, несмотря на официальные письма из главного офиса жены, призывающие рассмотреть дело приоритетно из-за ее ключевой роли в компании, решение второй инстанции было отрицательным.

1 января мою жену повысили до Head of Administration, а 8 января мы получили ответ от управления по делам иностранцев, подтверждающий правомерность отказа в ПМЖ с требованием покинуть Польшу в течение месяца. Эта ошибка может обернуться потерей работы, разлукой с семьей и прерыванием почти шестилетнего пребывания в Польше.

По их мнению, гуманитарная виза типа D21 не дает достаточного доступа к рынку труда (на самом деле, дает). Это единственная причина отказа, и решение окончательное, подлежащее обжалованию только в суде. Сейчас я такой один, но подобная трактовка закона в будущем потенциально может коснуться многих.

Кто-то спросит, вдруг я работал по гуманитарной визе до того, как это разрешили? Это не так, нелегальным признали мой доход за 2022 год, когда закон уже позволял работать с D21 без дополнительных разрешений. До этого я работал по другой визе.

Жене мои документы понадобились потому, что она была в декрете и зависела от моего дохода. Всё это время у нее был ВНЖ.

Сейчас мы находимся в трудной ситуации и чувствуем себя бессильными. Незнание законов и нежелание инспектора вникать в детали становится серьезным вызовом для иностранцев. У нас есть 30 дней на обжалование в суде и одновременно 30 дней на выезд из страны.

Даже в случае победы в суде процесс может занять два года, ПМЖ будет выдано только после судебного решения. Мы получим лишь небольшую компенсацию за судебные издержки, около 500 злотых, но все равно должны будем оплатить значительные суммы адвокату.

Юрист: «Решение госоргана неправомерно, но семью всё равно ожидает долгий судебный процесс»

Юрист и специалист по миграционным вопросам Дарья Гришанович уверена, что госорган просто ошибся, и тем не менее исправление этой ошибки будет стоить времени и нервов. Потому лучше не надеяться, что ужонд будет самостоятельно разбираться в законах, а самому сразу приложить к заявлению на ВНЖ/ ПМЖ все возможные ссылки на законодательство.

— Данный случай — яркий пример того, что ошибки в госорганах случаются, — говорит Дарья Гришанович. — В моей карьере были разные случаи: от потери документов до банального незнания законов работником ужонда. Так что я советовала бы всем, кто самостоятельно ведёт дело:

1. Всегда иметь подтверждение подачи документов, в том числе дополнительных. Потом будет проще доказать факт подачи документов.

2. Всегда ссылаться на правовые нормы, прилагать тексты правовых документов, особенно тех, которые ввели недавно.

Решение госоргана неправомерно, поскольку как воевода, так и управляющий по делам иностранцев, не приняли во внимание Постановление министра развития, труда и технологий от 20 ноября 2020 года, которое расширило перечень оснований, когда не нужно получать разрешение на работу.

При написании апелляции также следует указывать правовые положения, подтверждающее вашу позицию, и прикладывать все возможные документы, потому что если доходит до этапа судебного разбирательства, то административный суд не проводит процедуру доказывания, направленную на установление фактов, а лишь проверяет законность актов, изданных административными органами. То есть суд исследует те материалы, которые уже находятся в деле.

Тем не менее, если на этапе судебного разбирательства у стороны появились дополнительные доказательства, их всё равно лучше приложить — хуже не будет.

В описанной ситуации семью ожидает судебный процесс, который может занять год и более. А судебное решение при правильно написанной жалобе, не содержащей формальных недостатков, будет выдано в пользу семьи.

Что делать с решением о депортации? К сожалению, время судебного процесса не означает легальное пребывание в Польше.

Поэтому вариантов два: либо подчиняться и выезжать из страны до выдачи окончательного решения, либо на свой страх и риск оставаться, понимая, что любая проверка погранслужбы приведёт к депортации.

Но если по судебному делу выдадут позитивное решение, то пребывание иностранца будет считаться легальным от момента выдачи негативного решения административным органом.

Также я бы советовала взыскать сумму за судебные издержки и адвоката. Но тут, как и с остальными делами, придётся всё максимально чётко изложить и приложить все возможные документы и НПА.