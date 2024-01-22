Андрей Макаревич «послал» российских пропагандистов 3 22.01.2024, 13:05

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Андрей Макаревич

Которые не могут успокоиться.

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией и осуждающий путинский режим, «послал» пропагандистов, распространяющих о нем фейки. К кремлевским «писакам» артист обратился с просьбой «отвалить» от него.

Как пишет «Обозреватель», гневным постом Макаревич поделился на своей Facebook-странице. Несмотря на то, что музыкант уехал из РФ 2 года назад, его имя часто звучит в громких заголовках российских СМИ.

По словам певца, он уже давно ничего не пишет ни о стране-агрессорке, ни о ее гражданах, а о возвращении вообще и не «заикался».

«Дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь как*шка – то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ***тесь уже, в самом деле», – написал Макаревич.