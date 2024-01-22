закрыть
22 января 2024, понедельник, 14:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрей Макаревич «послал» российских пропагандистов

3
  • 22.01.2024, 13:05
  • 8,406
Андрей Макаревич «послал» российских пропагандистов
Андрей Макаревич

Которые не могут успокоиться.

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией и осуждающий путинский режим, «послал» пропагандистов, распространяющих о нем фейки. К кремлевским «писакам» артист обратился с просьбой «отвалить» от него.

Как пишет «Обозреватель», гневным постом Макаревич поделился на своей Facebook-странице. Несмотря на то, что музыкант уехал из РФ 2 года назад, его имя часто звучит в громких заголовках российских СМИ.

По словам певца, он уже давно ничего не пишет ни о стране-агрессорке, ни о ее гражданах, а о возвращении вообще и не «заикался».

«Дня не проходит, чтобы не летела в мою сторону какая-нибудь как*шка – то я голодаю, то опять кого-то оскорбил, то попросился обратно, то вдруг умер. Отъ***тесь уже, в самом деле», – написал Макаревич.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко