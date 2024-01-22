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Лукашенко хочет встретиться с Путиным

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  • 22.01.2024, 13:09
  • 6,156
Лукашенко хочет встретиться с Путиным

Песков подтвердил договоренности.

Лукашенко планирует провести переговоры с Путиным в формате один на один накануне очередного заседания так называемого Высшего государственного совета «союзного государств»а (ВГС). Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем «союзного государства» Дмитрием Мезенцевым.

Дата проведения ВГС неизвестна, как и дата встречи Лукашенко и Путина. Не смог ее назвать и пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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