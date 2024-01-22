«А ты вообще видел, какую королеву потерял?» 5 22.01.2024, 13:21

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Фото: Instagram / linadreik

Фотограф устроила «венценосную» сессию в Минске.

Фотограф из Минска с псевдонимом Лина Дрейк, которая известна в соцсетях своими необычными снимками нарядных моделей в обыденных местах, показала свой новый проект. Снимки опубликованы в ееInstagram, пишет zerkalo.io.

В этот раз она объединилась с известными белорусками — дизайнером одежды Светланой Баст и художницей Ириной Малукаловой — и устроила фотосет в минском метро.

«А ты вообще видел, какую королеву потерял?» — подписала кадры она.

Героини фотосессии примерили на себя образы королевских особ и спустились в столичную подземку, а также позировали на автобусной остановке, в подземном переходе, в витрине магазина и даже на фоне лавки разливного пива.

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik

Фото: Instagram / linadreik