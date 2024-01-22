«А ты вообще видел, какую королеву потерял?»5
- 22.01.2024, 13:21
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Фотограф устроила «венценосную» сессию в Минске.
Фотограф из Минска с псевдонимом Лина Дрейк, которая известна в соцсетях своими необычными снимками нарядных моделей в обыденных местах, показала свой новый проект. Снимки опубликованы в ееInstagram, пишет zerkalo.io.
В этот раз она объединилась с известными белорусками — дизайнером одежды Светланой Баст и художницей Ириной Малукаловой — и устроила фотосет в минском метро.
«А ты вообще видел, какую королеву потерял?» — подписала кадры она.
Героини фотосессии примерили на себя образы королевских особ и спустились в столичную подземку, а также позировали на автобусной остановке, в подземном переходе, в витрине магазина и даже на фоне лавки разливного пива.