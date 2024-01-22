Цены на аренду однокомнатных квартир в России подскочили почти на 60% 3 22.01.2024, 13:20

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Всему виной дефицит.

Только за последний год средние ставки аренды в крупных городах России выросли на треть. С 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в стране выросла на 59%. Средний ценник на «однушки» за этот период поднялся с 13 395 российских руб. до 21 294 российских руб. в месяц, пишут «Ведомости», опросившие участников рынка.

В Нижнем Новгороде однокомнатные квартиры подорожали в 2023 году до 24 900 российских руб. (рост на 31%), в Челябинске до 19 220 российских руб. (+30%), в Москве — до 54 200 российских руб. (+19,6%). Двухкомнатные квартиры сильнее всего подорожали в Уфе — до 23 500 российских руб. (+34%), и в Новосибирске — до 31 700 российских руб. (+30%).

Причина подорожания аренды заключается в дефиците арендного жилья. Только в течение 2023 года рынок аренды однокомнатных квартир сжался на 43%, двухкомнатных — на 35%, трехкомнатных — на 30%. В результате средние ставки за последние три года поднялись в крупных городах на 45,6%. Этот тренд продолжится и в 2024 году, вызвав рост стоимости аренды не менее чем на 20%, считает генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

Дефицит жилья, в свою очередь, образовался в результате повышения мобильности граждан — после пандемии россияне стали чаще переезжать в другие города в поисках лучшей работы, увеличив таким образом спрос на арендные жилые помещения. Однако главной причиной специалисты по недвижимости называют рост цен на жилье и ужесточение условий ипотечного кредитования.

«В крупных городах растет дефицит качественных лотов на рынке аренды, а в Москве и Санкт-Петербурге даже иногда проходят „торги“ среди потенциальных арендаторов. Особенно ярко тренд проявился в декабре 2023 года. Причины — снижение доступности ипотеки и инфляционный фактор», — считает генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.