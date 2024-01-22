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Гомельский провокатор пожаловался на преследование со стороны силовиков

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  • 22.01.2024, 13:31
  • 5,614
Гомельский провокатор пожаловался на преследование со стороны силовиков

Настигла карма?

Известный своими провокациями, фейками и доносами житель Гомеля Евгений Котляров пожаловался на преследование, заметил «Флагшток». Не очередной ли это развод Котлярова, неизвестно.

В своем новом видео он обратился к подписчикам по-белорусски и заявил:

«Следующие видеоматериалы будут, скорее всего, на белорусском языке. Так как пару дней назад я получил 15 базовых за распространение экстремистской информации. Сейчас я объявлен в розыск — не знаю, почему. И завтра, скорее всего, начнется новое административное либо уголовное дело. Поэтому лучше разговаривать на белорусском языке, чтобы не все знали, о чем говорится в этих роликах.

Но я выучу белорусский язык, я обещаю» (ошибки исправлены «Флагштоком»).

В расписаниях судов новых дел в отношении Котлярова пока нет. 

Ранее он почистил свои социальные сети и удалил свой телеграм-канал — якобы из-за угроз со стороны силовиков.

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