Уничтожение российских А-50 и Ил-22: на бортах были молодые офицеры и полковник 22.01.2024, 13:39

3,654

Cпикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что его удивило после уничтожения вражеских бортов.

В понедельник, 22 января, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на бортах сбитых А-50 и Ил-22 были молодые офицеры и полковник, пишет New Voice.

«Я уже тоже смотрел в их пабликах „вечного полета, братья“ рубрику, где некрологи уже появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего молодые офицеры», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Игната, он «даже удивился, если честно, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов».

«И любая потеря, даже если это молодой офицер, то это выпускник военного вуза, в котором учат пять лет. Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, ну и плюс имеет боевой опыт уже как минимум почти два года, к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены», — сказал он.

Спикер добавил, что самолетов у них стало меньше, экипажа — тоже меньше.