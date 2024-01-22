Роман Свитан: Лукашенко начинает мандражировать из-за учений НАТО 5 22.01.2024, 13:49

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Альянс может зачистить Беларусь за несколько дней.

НАТО разворачивает масштабные учения на берегах Балтийского моря вокруг Калининградской области РФ. Слаженная 90-тысячная группировка сил Польши, Германии и других участников маневров может в любой момент получить военную команду зачистить войска Путина и начать войну.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, военные в жизни всегда находятся в двух положениях: «Либо они воюют, либо играются в войну. Или подготавливаются к войне, или подготавливаются к этим играм военным», - отметил он в эфире программы «Аргумент».

Обычно Россия «играет», заявил Свитан, комментируя материалы Bild о плане Москвы атаковать восточный фланг НАТО. В данном случае он склонен считать, что это специально созданная легенда. «Легендируется страна: не Россией называется, а как-то по-другому, какой-нибудь «Франкенштейн». Разыгрываются военные игры», - пояснил он.

Свитан отметил, что войскам НАТО пройти Беларусь за несколько дней не проблема.

«Любые такие учения могут закончиться боевой командой... Когда 90 тысяч, ну это серьезно. В основном россияне максимум проходили боевое сглаживание до 500 человек, до батальона. После выполнения таких действий эта группировка будет способна сама выполнить любое вторжение», - указал он.

Учения будут выполняться на берегах Балтийского моря (будут участвовать Польша, Германия, страны Балтии) вокруг Калининградской области РФ, напомнил Свитан. Лукашенко уже начинает мандражировать, предчувствуя освобождение Беларуси.

«Действия будут довольно-таки серьезные и последствия таких учений тоже будут серьезными. Мы уже слышим, как Лукашенко начинает мандражировать... Вот этот мандраж и невозможность спрогнозировать ситуацию по освобождению Беларуси, для них это уже в теоретическом плане сложившееся событие», - акцентировал военный эксперт.