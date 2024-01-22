Во Франции продают с аукциона яхту с золотым корпусом, якобы принадлежавшую белорусскому миллиардеру 5 22.01.2024, 13:56

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Ее конфисковали в ходе расследования об отмывании денег.

Французское агентство судебной продажи Agrasc заказало аукцион суперяхты Stefania, получившей награду BOAT Design & Innovation 2022. Судно почти новое, с наплывом на основных двигателях всего 200 часов и почти без царапин на корпусе, пишет сайт «Радыё Свабода» со ссылкой на The Maritime Executive.

Яхту Stefania построила Dynamiq, фирма из Монако на верфи в Турции. Это самое большое судно кораблестроителя, его длина составляет 135 футов (41 метр), и оно имеет характерный окрашенный золотом корпус. В интерьере судна есть редкий корабельный камин.

Яхту Stefania конфисковали в ходе расследования об отмывании денег неназванным белорусским миллиардером. Подробности дела, как и имя белоруса, не раскрываются.

Как сообщается, судно нашли в Болье-сюр-Мер, роскошной гавани для яхт между Ниццей и Монако.

25 января яхту продадут на аукционе в прямом эфире, который состоится на вертолетной площадке Международного яхт-клуба Антиб. Продажа указана в каталоге аукционистов под названием «Чтобы преступность не окупалась». Ожидается, что лот получит около 8-10 миллионов долларов. Стоимость брокерской компании за судно только в прошлом году была в диапазоне 20 миллионов долларов.

Продажей от имени Agrasc занимается аукционный дом De Baecque. Французское агентство по конфискации имущества такое же новое, как и яхта: оно было создано в 2021 году с целью централизации и организации всех конфискаций активов правоохранительными органами.