закрыть
22 января 2024, понедельник, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский вносит в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве

  • 22.01.2024, 14:06
Зеленский вносит в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве

В законе будет один нюанс.

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение парламента законопроект о введении в Украине множественного гражданства. Об этом глава государства заявил в опубликованном 22 января видеообращении по случаю Дня соборности Украины.

«Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора», – подчеркнул президент.

По его словам, это касается украинцев по всему миру, а также иностранных добровольцев, которые встали на защиту Украины.

«Все, кто не забыл собственных корней и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне», − резюмировал Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко