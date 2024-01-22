Зеленский вносит в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве 22.01.2024, 14:06

В законе будет один нюанс.

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение парламента законопроект о введении в Украине множественного гражданства. Об этом глава государства заявил в опубликованном 22 января видеообращении по случаю Дня соборности Украины.

«Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора», – подчеркнул президент.

По его словам, это касается украинцев по всему миру, а также иностранных добровольцев, которые встали на защиту Украины.

«Все, кто не забыл собственных корней и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне», − резюмировал Зеленский.