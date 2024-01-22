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Беларусь повысила экспортные цены на молочку для Северной Кореи

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  • 22.01.2024, 14:27
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Беларусь повысила экспортные цены на молочку для Северной Кореи

Для других стран цены не изменились.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия повысило экспортные цены на молочную продукцию для Северной Кореи. Соответствующее постановление ведомства  опубликовано на Национальном правовом портале.

Изменение затронуло молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. 

С 20 января такую молочку продают на экспорт в Северную Корею по минимальной цене $3,1 за килограмм. Ранее для этой страны цена была на уровне $2,9 за килограмм.

Для других стран экспортные цены на молочную продукцию не изменились.

Неделю назад экспортные цены менялись на сыры для России.

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