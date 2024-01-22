Эксперт: Кремль может руками Лукашенко развязать новую войну в Европе 13 22.01.2024, 14:33

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Чтобы не подставлять себя под ответный удар.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач спрогнозировал вероятность гибридной операции РФ против одной из стран НАТО с ультиматумом нанесения ядерного удара.

Как подчеркнул он в интервью «Главреду», Кремль может использовать прокси-силу - например, Беларусь, в которой якобы уже официально размещено российское ядерное оружие.

«Беларусь вводит это в свое законодательство и возвращает свой ядерный статус. Следовательно, Россия может играть руками Лукашенко и фактически использовать подконтрольную ей Беларусь так же, как Иран хуситов, чтобы не подставлять себя под ответный удар», - не исключает эксперт.

Вместе с тем он указал на то, что на сегодня Россия действительно готовит информационное поле для проведения гибридных операций в Европе.

«Они уже начинают жаловаться на депортацию граждан России из стран Балтии, или, например, на закрытие границы с Финляндией для доступа российских граждан на ее территорию. Насколько НАТО будет готовым отвечать и каким образом – никто не знает. Думаю, все будет развиваться постепенно, и, возможно, этот процесс достигнет определенной кульминации, которая вообще разрядит всю эту напряженность, которую Россия вносит в международные отношения. Возможно, такой ядерный вызов консолидирует западный мир, но это можно будет проверить только эмпирически», - добавил Горбач.