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Британская разведка пояснила, как Украине удалось восстановить судоходство в Черном море

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  • 22.01.2024, 14:39
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Британская разведка пояснила, как Украине удалось восстановить судоходство в Черном море

Новая «зерновая сделка» не понадобилась.

В декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо после российского вторжения. Это обусловлено созданием экспортного маршрута морских перевозок.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках «зерновой сделки», реализуемой при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

«Украина добилась этого, поскольку не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, доверие рынка поддерживается сокращением страховых премий при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility, а также объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины, отмечают в Минобороны Британии.

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