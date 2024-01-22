«Не беру гражданство, так как я белорус» 6 22.01.2024, 15:01

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Почему некоторые граждане Беларуси не получают польский паспорт, хотя имеют на него право.

В 2022 году польское гражданство оформили 2985 белорусов. Получить красный паспорт с золотым орлом можно различными способами, проще всего этническим полякам. Для многих гражданство является заветной мечтой, но для других это не так. MOST поговорил с белорусами, которые уже долго живут в Польше и имеют право на польский паспорт, но не спешат его оформлять.

«Что мне толку от польского паспорта»

Сергей живет в Польше с конца 1990-х. Покинуть родину решил, чтобы заработать, потому что в Беларуси было «нечего делать». Выбирать пришлось между Москвой и Варшавой, и выбор пал на западного соседа, так как там уже работали знакомые.

— Я поехал по специальности столяра, — рассказывает свою историю Сергей, — работал на реставрациях памятников культуры: делал окна, двери и все такое. Я не думал, что останусь в Польше навсегда. Мне казалось, что года через четыре в Беларуси все изменится и можно будет вернуться. Но все закрутилось. Лукашенко подмял под себя власть — и все.

В новой стране белорус познакомился с местной девушкой, а вскоре женился на ней. Теперь вопроса о том, оставаться в Польше или нет, не стояло. Вскоре у супругов появился первый ребенок.

Сергей живет и работает в Польше на основании постоянного вида на жительство (сталого побыту). Прежде чем его получить, несколько раз оформлял временный вид на жительство. Мужчине также предлагали собрать документы для получения польского гражданства. Чиновники говорили, что вероятность положительного решения — 100%. Но он решил этого не делать.

— Я тогда подумал, что в Польше нахожусь легально, у меня карта сталого побыту есть, так что зачем мне это гражданство. Я гражданин Беларуси, что мне толку от польского паспорта. Не хочется мне, — объясняет белорус.

Несмотря на то, что получать польский паспорт мужчина не собирается и сейчас, свою жизнь он связывает именно с Польшей: здесь у него семья и небольшой бизнес. Он добавляет, что у него никогда не было проблем с тем, что он не гражданин, в том числе связанных с профессиональной деятельностью. Фирма зарегистрирована на него «по карте сталого побыту», все налоги платятся.

— Даже когда я раньше ездил в Германию в командировку и у нас была бригада из 18 поляков, ко мне, к моим документам, карте побыту, не было никаких вопросов. Все было нормально, все легально, — уверяет Сергей.

Польское гражданство не нужно мужчине и для выезда за границу — это можно сделать по белорусскому паспорту и карте побыта. А вот в Беларуси из-за ситуации в стране Сергей не был уже несколько лет. Но надеется, что в ближайшее время сможет посетить родину.

«Я неграмотный, как собака»

Евгению около 40, в Польшу приехал шесть лет назад по визе на основании карты поляка. Мужчина перевез в новую страну жену и маленького ребенка, ещё один малыш появился уже после переезда.

— Мы не видели в Беларуси никаких перспектив, поэтому и решили уехать. О получении гражданства тогда даже не задумывались, главное было приехать и обосноваться тут, — рассказывает белорус.

Евгений занимается предпринимательством, также получает доход с «каких-то заработков, которые остались в Беларуси». Общается в основном с земляками, хотя есть и польские знакомые. Старший ребенок ходит в школу и интегрируется в общество.

Но при этом мужчина не спешит получать польский паспорт, хотя как обладатель карты поляка уже около четырех лет имеет на это право. Для этого нужно лишь получить сертификат, который бы подтвердил владение польским языком на уровне В1.

— Но поскольку я неграмотный, как собака, у меня нет этого сертификата, — делится мужчина. — Я неграмотный во всех языках: русском, белорусском, английском, польском. Не умею правильно писать. И сколько бы мне ни пытались вдолбить репетиторы различные и в школьное время, и потом, когда поступал в университет, не помогло. Ну не умею я правильно писать.

Евгений также рассматривал вариант подать заявление на имя президента — в этом случае подтверждать уровень владения языком не нужно. Мужчина говорит, что он вполне мог получить гражданство таким способом, но «шансы были не стопроцентными». Поэтому белорус решил отказаться от попытки.

По словам Евгения, для белорусов нет особой разницы, жить в Польше со сталым побытом или с паспортом. Последний в основном нужен тем, кто работает за пределами страны или собирается открывать бизнес в другом государстве.

— У меня много знакомых, которые не получают гражданство и живут много лет со сталым побытом, — уверяет мужчина. — У меня есть знакомая, которая в Польшу переехала еще раньше меня. Так вот она и ее семья вообще долгое время жила по карте поляка (имеется в виду виза на этом основании. — Прим. ред.), даже сталы побыт не оформляла. И их все устраивало: они катались в Беларусь, получали визу и жили на ее основании. Потом они все же подались на сталы побыт. И вот в январе ее муж, наконец, подался на гражданство.

О том, чтобы все же получить польский паспорт, в последнее время задумывается и сам Евгений. Сейчас он рассматривает вариант с полицеальной школой — свидетельство о ее окончании приравнивается к языковому сертификату. «Возможно, и займусь этим вопросом, поступлю на любую профессию. Сроки учебы там разные, минимальный — один год», — делится планами мужчина.

«Не беру гражданство, так как я белорус»

Белорусов, которые не делают польский паспорт, хотя имеют на это право, в Польше достаточно. В социальных сетях можно увидеть сообщения на эту тему. Причины в них описаны разные.

К примеру, один из участников обсуждения уверяет, что «есть те, кому лень получать [сертификат владения языком] B1». Другой добавляет, что «есть и неленивые, но им это просто не нужно».

— У меня в семье есть такой, — соглашается с ним еще один комментатор, — давно бы уже мог получить. Но не хочет.

Некоторые люди главной причиной, по которой не делают паспорт Польши, хотя имеют на это право, называют то, что они не являются поляками. «Не беру гражданство другой страны, так как я белорус», — заявляет один из них.