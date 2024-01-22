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В Минске школьницы обворовали мать приятеля

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  • 22.01.2024, 15:09
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В Минске школьницы обворовали мать приятеля

Почти на 2 000 рублей.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении двух 17-летних школьниц, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

Родители юноши были в отъезде. На это время школьник пригласил к себе пожить приятельниц. Не совсем порядочные девушки похитили из гардеробной кепку, дамские сумки, сланцы и туфли хозяйки квартиры. В ванной они прихватили с собой различные косметические средства и парфюм. Всего школьницы похитили имущество почти на 2 000 рублей.

Обнаружив пропажу вещей, хозяйка попросила сына забрать у приятельниц ее вещи. Но они вернули не все. Тогда пострадавшая обратилась в милицию. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело за кражу.

Известно, что обвиняемые учатся в 11-м классе одной из столичных школ. Ранее проблем с законом не имели, прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.

Девушкам предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Обе школьницы вину признали, в содеянном раскаялись, причиненный потерпевшей ущерб полностью возместили.

В отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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