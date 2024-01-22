закрыть
22 января 2024, понедельник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соперница Трампа отреагировала на снятие с гонки еще одного конкурента

3
  • 22.01.2024, 15:17
  • 5,030
Соперница Трампа отреагировала на снятие с гонки еще одного конкурента

Пообещала оставаться в гонке до «супервторника» 5 марта.

Претендентка на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли отреагировала на снятие с гонки еще одного своего конкурента Рона Десантиса.

Об этом Хейли сказала в комментарии CNN, сообщает «Европейская правда».

Она сказала, что Десантис провел «провел замечательную гонку» и пожелала ему «всего наилучшего».

«Остались один мужчина и одна женщина. А сейчас я оставлю вас с этим: пусть победит лучшая женщина», – добавила Хейли.

Она также пообещала оставаться в гонке до праймериз в Южной Каролине и «супервторника» 5 марта, независимо от того, что произойдет на праймериз в Нью-Гемпшире во вторник.

Перед этим Рон Десантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Он добавил, что поддерживает кандидатуру Дональда Трампа.

Напомним, на первых республиканских президентских праймериз в Айове Рон Десантис вырвался на второе место, набрав 21%. Победу одержал Дональд Трамп.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко