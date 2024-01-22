В Беларуси продают огромный ликеро-водочный завод всего за 40 рублей 8 22.01.2024, 15:38

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Почему так дешево?

Огромный (правда, недостроенный) ликеро-водочный завод в деревне Лещенка Гродненской области продают уже давно. Правда, если в прошлом году за него просили 169 тысяч долларов, то сейчас готовы отдать за одну базовую. Да, вы не ослышались — комплекс зданий с участком в 6,7 га продают за 40 рублей. Этот объект начали возводить еще в 90-х годах, однако завершить так и не смогли, пишет realt.by.

Завод в деревне под Новогрудком строили десять лет, начиная с 1992 года. Затем стройка остановилась, а постройки начали ветшать. Одно время несостоявшийся ликеро-водочный завод даже хотели снести, но на это у собственника (местного хозяйства «Принеманский») не было средств. В последние годы некоторые помещения тут сдавались в аренду. Сейчас комплекс зданий выставлен на торги. Кстати, никаких обременений у него нет.

Помимо производственного корпуса, чья площадь насчитывает почти 5 тысяч квадратов, на продажу выставлено помещение столовой, здания котельной, насосной станции, склада, оздоровительного комплекса, спиртохранилища, административно-бытового комплекса, резервуары запаса воды и мазута.

В придачу к постройкам идет земельный участок в 6,7 га. Он предоставляется в аренду на 10 лет.

Начальная цена объекта — 40 рублей. Торги пройдут на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

Аукцион назначен на 26 февраля, заявки принимают до 21 февраля.

В прошлом году завод уже пробовали продать за 169 тысяч долларов, затем за 80 тысяч долларов, но желающих тогда не нашлось.