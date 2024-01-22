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Россияне начали возвращаться из Грузии

  • 22.01.2024, 15:49
  • 1,620
Россияне начали возвращаться из Грузии

Есть несколько причин оттока.

Бежавшие в Грузию от войны и мобилизации россияне начали уезжать из страны. По итогам 2023 года в республику въехали 1 856 237 граждан России, а уехали из нее 1 887 223 россиянина, следует из данных на сайте МВД Грузии.

Разница между въехавшими и уехавшими составила 30 986 россиян в пользу покинувших страну. Это чистый отток релокантов, переехавших на ПМЖ в Грузию еще в 2022 году. Всего в республику в первый год войны в Украине переместились 700 тыс. россиян, но к ноябрю 2023-го жить в стране из них остались 100 тыс., говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Отток релокантов могло спровоцировать решение грузинских властей ограничить россиянам выдачу иностранной валюты с их счетов в местных банках. Запрет снимать со счетов более 20% валюты Нацбанк республики ввел с 1 сентября прошлого года.

С начала войны россияне переводили деньги в грузинские банки. Нацбанк сообщал, что россияне по состоянию на начало июня 2023-го открыли в грузинских банках примерно 110 000 счетов и хранили на них 2,42 млрд лари (около $970 млн) — больше, чем граждане любой другой страны. Во многом благодаря этим деньгам и людям, их разместившим, ВВП Грузии в 2022 году вырос на 13%.

Помимо трудностей со снятием средств с банковских счетов, россиянам угрожают и другие ограничения. В конце лета 2023-го в парламент Грузии внесли законопроект о приостановке до конца 2024 года выдачи видов на жительство (ВНЖ) гражданам России. Депутат от оппозиционной группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе заявил, что из-за массового переезда россиян в Грузию в стране выросли цены и у жителей республики возникли проблемы с покупкой и арендой квартир.

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