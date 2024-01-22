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Что известно о законе об областях России, населенных украинцами, который подписал Зеленский

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  • 22.01.2024, 15:59
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Что известно о законе об областях России, населенных украинцами, который подписал Зеленский

В нем упоминается целый ряд областей РФ.

22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом президент Украины сообщил в ходе своего обращения к украинцам по случаю Дня Соборности, пишет «Главред».

По его словам, необходимо осуществлять шаги не только для укрепления единства Украины и украинского народа, но и для соборности прав и свобод, отражения правды об украинцах и истории Украины.

«Ради этой цели сегодня мной подписан указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», - сказал президент.

О чем именно говорится в указе Владимира Зеленского

Текст указа главы государства №17/2024 от 22 января обнародован на сайте Офиса президента Украины.

«Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации», - говорится в документе.

В своем указе, президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В нем также нужно рассмотреть вопрос сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях против украинцев, проживающих на исторически населенных украинцами территориях России, таких как Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Также в указе предусмотрено восстановление и сохранение исторической памяти, включая создание соответствующего центра.

Кроме того, указ предусматривает усиление мер по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и современности украинцев в Российской Федерации и других народов, которые были порабощены Россией. Для этого предлагается привлечь отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на раскрытие развенчания мифов об Украине.

Также указ предусматривает развитие сотрудничества между украинцами и порабощенными Россией народами.

Документ также предусматривает совместно с Национальной академией наук Украины подготовку и распространение материалов по более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связей земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды. Также отмечается необходимость освещения правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации в учебных программах и учебниках для учебных заведений.

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