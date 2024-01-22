Лукашисты потребовали от костела в Ляховичах отключить колокольные мелодии 1 22.01.2024, 16:11

Верующим не сообщили, какой конкретно государственный орган настоял на таком решении.

Прихожане костела Святого Иосифа в Ляховичах узнали, что в храме пришлось отключить воспроизведение мелодий новой системы электронных колоколов, пишет katolik.life.

Верующим не сообщили, какой конкретно государственный орган настоял на таком решении, однако известно, что после получения жалоб на «шум» от колоколов этим вопросом занимались районные прокуратура, центр гигиены и эпидемиологии, а также райисполком.

Напомним, кампанию против колоколов костела инициировали трое местных жителей.

Как рассказали в приходе, сейчас система проигрывает только звон колоколов в 12 часов и перед святой мессой. Обе мелодии, которые начинали и завершали день, пришлось отключить — несмотря на то, что в письме в прокуратуру верующие сообщали об ограничении своих прав и доказывали, что не нарушают закон, в котором прописан норматив шума.

Однако, хотя по закону и не обязаны были это делать, в приходе пошли навстречу и отключили мелодии.

В частности город остался без вечерней колокольной мелодии известной песни-молитвы «Паненцы на дабранач». Это обращение к Божьей Матери с просьбой о благословении на наступающую ночь. В песне есть, например, такие слова: «Клопат твой рассейвае начны змрок. Усыпленым вёскам, закалыханым гарадам, Паненка, падары шчаслівую, добрую ноч!»

В приходе добавили, что не прекращают молитву о возможности звучания над городом звона колоколов и мелодий, а также об обращении к Богу тех, кто жаловался на костел.