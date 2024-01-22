закрыть
22 января 2024, понедельник, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бузотёры

1
  • Владимир Пастухов
  • 22.01.2024, 16:20
  • 4,582
Бузотёры
Владимир Пастухов

Психологический портрет современной России.

Психологический портрет современной России, который Путин продвигает своими бесконечными выступлениями на тему «Как нас все обидели и как нам все должны по жизни», выглядит весьма примитивным.

Это образ типичного отношения к жизни хулигана (пацана), который по социальной квоте заселился в приличный подъезд респектабельного буржуазного дома и изводит соседей пьяными выходками: то кому-то морду набьет, то ночью песни орет, то чьи-то галоши сопрет.

При этом лично ему кажется, что весь мир настроен против него и что именно он является настоящей жертвой. И когда, в конечном счете, соседи вызывают полицию, он, опечаленный, идет искать понимания у таких же алкашей-бузотеров из соседних домов, которые слушают его жалобы на потерявших совесть жлобов-соседей с нескрываемым воодушевлением.

Так и вижу, как он проникновенно обращается к своей аудитории в какой-нибудь мировой «Наливайке», ища сочувствия: «Злые они все, злые..».

Владимир Пастухов, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко