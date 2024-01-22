Бузотёры 1 Владимир Пастухов

22.01.2024, 16:20

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Владимир Пастухов

Психологический портрет современной России.

Психологический портрет современной России, который Путин продвигает своими бесконечными выступлениями на тему «Как нас все обидели и как нам все должны по жизни», выглядит весьма примитивным.

Это образ типичного отношения к жизни хулигана (пацана), который по социальной квоте заселился в приличный подъезд респектабельного буржуазного дома и изводит соседей пьяными выходками: то кому-то морду набьет, то ночью песни орет, то чьи-то галоши сопрет.

При этом лично ему кажется, что весь мир настроен против него и что именно он является настоящей жертвой. И когда, в конечном счете, соседи вызывают полицию, он, опечаленный, идет искать понимания у таких же алкашей-бузотеров из соседних домов, которые слушают его жалобы на потерявших совесть жлобов-соседей с нескрываемым воодушевлением.

Так и вижу, как он проникновенно обращается к своей аудитории в какой-нибудь мировой «Наливайке», ища сочувствия: «Злые они все, злые..».

Владимир Пастухов, Telegram