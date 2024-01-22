Белорусский дальнобойщик не хотел ждать на границе и пошел на хитрость

Белорусский дальнобойщик не хотел ждать на границе и пошел на хитрость3
- 22.01.2024, 16:25
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Все закончилось уголовным делом.
Уголовное дело за попытку передачи взятки пограничнику возбуждено в отношении 53-летнего белорусского дальнобойщика. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госпогранохраны Латвии.
19 января белорус пересекал границу в пограничном пункте пропуска Патерниеки. Мужчина пытался выехать из Латвии в Беларусь вне очереди с грузом, не соответствующим условиям внеочередного пересечения границы.
Мужчина предложил пограничникам 50 евро взятки, чтобы решить этот вопрос в свою пользу, но те от незаконного денежного вознаграждения отказались.
В отношении белоруса возбуждено уголовное дело за попытку передачи взятки.