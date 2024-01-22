закрыть
22 января 2024, понедельник, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский дальнобойщик не хотел ждать на границе и пошел на хитрость

3
  • 22.01.2024, 16:25
  • 4,674
Белорусский дальнобойщик не хотел ждать на границе и пошел на хитрость

Все закончилось уголовным делом.

Уголовное дело за попытку передачи взятки пограничнику возбуждено в отношении 53-летнего белорусского дальнобойщика. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госпогранохраны Латвии.

19 января белорус пересекал границу в пограничном пункте пропуска Патерниеки. Мужчина пытался выехать из Латвии в Беларусь вне очереди с грузом, не соответствующим условиям внеочередного пересечения границы.

Мужчина предложил пограничникам 50 евро взятки, чтобы решить этот вопрос в свою пользу, но те от незаконного денежного вознаграждения отказались.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело за попытку передачи взятки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко