Белорусский дальнобойщик не хотел ждать на границе и пошел на хитрость 3 22.01.2024, 16:25

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Все закончилось уголовным делом.

Уголовное дело за попытку передачи взятки пограничнику возбуждено в отношении 53-летнего белорусского дальнобойщика. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госпогранохраны Латвии.

19 января белорус пересекал границу в пограничном пункте пропуска Патерниеки. Мужчина пытался выехать из Латвии в Беларусь вне очереди с грузом, не соответствующим условиям внеочередного пересечения границы.

Мужчина предложил пограничникам 50 евро взятки, чтобы решить этот вопрос в свою пользу, но те от незаконного денежного вознаграждения отказались.

В отношении белоруса возбуждено уголовное дело за попытку передачи взятки.