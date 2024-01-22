Том Купер: Россия проваливает штурм Авдеевки 1 22.01.2024, 16:29

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Аналитик рассказал про важный успех ВСУ.

Штурм Степового на Авдеевском направлении фронта продолжается без успеха для России. Теплая погода превратила 15 сантиметров снега в слякоть. Для пехоты важны сухие ноги. Влажность и холод могут привести к обморожению или траншейной стопе (окопная стопа) — сезонное заболевание, разновидность отморожения, суть которого заключается в поражении ступней ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости при вынужденной малоподвижности.

Об этом пишет австрийский военный аналитик Том Купер.

Российские подразделения продолжали посылать штурмы в сторону Авдеевского коксохимического завода, но толстые высотные здания служат платформой для пулеметов и снайперов ВСУ, которые перестреливают штурмовые группы россиян еще до того, как они достигают украинских позиций.

«С такой узкой частью завода, открытой для штурма, их легко остановить», - пишет Купер.

Аналитик подчеркивает, что Россия уже несколько месяцев пытается продвинуться к востоку от Авдеевки, но оккупантам удалось занять лишь 500 метров в двух небольших скоплениях домов.

Далее на восток было предпринято множество наступлений со стороны Веселого, но они не увенчались успехом. Дорога, ведущая в Веселому, постоянно перехватывается артиллерией и беспилотниками. На этой неделе была зафиксирована одна колонна из семи автомобилей, уничтоженная на этой дороге.

Два километра воды к западу от Каменки очень помогают Украине, так как ограничивают направление атак, а если захвачены лесополосы, то это затрудняет снабжение позиций.