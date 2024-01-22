«Продавщица тихонько сказала, что фальшивые» 1 22.01.2024, 16:37

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Реальные истории о том, как поддельные банкноты попадают к белорусам.

Жители Барановичей, столкнувшиеся с фальшивыми деньгами, рассказали BAR24, как поддельные банкноты к ним попали. И какие были последствия.

Поддельные банкноты в обмен на машину

Один из читателей недавно продавал машину. Покупатель не стал торговаться. И заплатил за авто столько, сколько запросил владелец – 4500 долларов.

— Приехал парнишка покупать машину. Показался хорошим, втерся в доверие. Только спешил куда-то. Посмотрел машину, купил. А когда дело дошло до обмена валюты, в банке сказали, что две сотни – фальшивые. Я был в шоке, — вспоминает горожанин.

От момента сделки до похода в банк прошло немного времени, поэтому наш читатель сразу же позвонил покупателю авто и сообщил о фальшивках.

— На что мне ответили: «Ты дурак что ли»? И я понял, что бесполезно что-то решать. Мол, сам виноват, что не уследил. А он – красавчик, раз так получилось обмануть. Я и не думал, что такие люди есть, — говорит парень.

По словам горожанина, поддельные банкноты не выглядели подозрительно. И парню просто повезло, что дело не дошло до разборок с милицией.

— Сотрудница банка просто посмотрела купюры и отдала мне обратно. Может, пожалели меня, — рассуждает парень. – Я отпустил эту ситуацию и сделал вывод, что нужно быть бдительным. И лучше при продаже рассчитываться в белорусской валюте.

Сбыт поддельных денег в Беларуси – уголовно наказуемое преступление. Согласно ст. 221 Уголовного кодекса Беларуси, «изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или монет» наказывается лишением свободы до 7 лет.

«Продавщица тихонько сказала, что фальшивые»

Еще один читатель, который работает в Европе, фальшивые деньги получил вместе с зарплатой. Поддельной оказалась банкнота номиналом 50 евро.

— Зарплату дали наличными. Когда там их рассматривать? Дали пачку по 50 евро, пересчитал и поехал в рейс. Приехал в Беларусь и хорошо, что в DutyFree зашел. Когда стал рассчитываться, продавщица тихонько сказала, что деньги фальшивые, — рассказывает горожанин.

По словам мужчины, он впервые попал в такую ситуацию. И по-настоящему испугался. Но продавец также его пожалела и не стала поднимать шум.

— У нее просто смена заканчивалась, не захотела милицию вызывать, — вспоминает горожанин.

Поддельную купюру мужчина отвез обратно в Польшу. Говорит, в местном обменнике-канторе приняли без проблем. А еще поднял вопрос о фальшивках на работе.

— Они сказали, что в польском банке снимают валюту для нас. Только что-то не верится. Думаю, они их в канторе так же покупают. Потому что одна фальшивая банкнота была, много грязных, которые в Беларуси нигде не берут, — говорит мужчина.

Проверка на подлинность

Операции с валютой вне стен проверенных финансовых учреждений – это всегда риск. А если фальшивка обнаруживается при попытке обмена в банке, еще и неприятные последствия. Ведь каждая такая операция, как правило, влечет за собой разборки с милицией.

Самый легкий способ избежать фальшивок – не покупать валюту с рук. Не брать ее в качестве оплаты за товар или услугу. Но что делать людям, которые работают за границей и получают зарплату в валюте? Или тем, кому доллары и евро подарили на свадьбу или день рождения?

Оказывается, есть способ проверить иностранные банкноты без риска и неприятных последствий для себя. Многие банки оказывают такую услугу как «проверка подлинности банкнот по заявлению физического лица». То есть человек, который сомневается и боится сразу идти в обменник, может предварительно проверить имеющуюся на руках валюту.

Для этого нужно прийти в банк с паспортом, написать соответствующее заявление. И оплатить услугу, стоимость которой зависит от банка, в котором деньги будут проверять. Как правило, за проверку одной банкноты берут 35-45 копеек.