«Залипательная техника»: видео уборки снега в Минске набрало миллионы просмотров

«Залипательная техника»: видео уборки снега в Минске набрало миллионы просмотров6
- 22.01.2024, 16:54
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Что удивило подписчиков?
Видео «залипательной техники» поделился на днях один из белорусских пользователей TikTok. Казалось бы рядовой процесс уборки снега на одной из улиц Минска настолько впечатлил зрителей, что они признали его «отдельным видом искусства» и обеспечили автору видео более 2,2 млн просмотров за три дня, пишет telegraf.news.
«Оказывается уборка снега может быть милой», — признались интернет-пользователи.
«Никакие снегопады в Минске не страшны, когда эта команда в работе», — так прокомментировал своё видео его автор.
На кадрах, по его словам, процесс уборки снега у торгового центра Green City в столичном микрорайоне Каменная Горка.
@alexanderjenkinson Никакие снегопады в Минске не страшны, когда эта команда в работе)💪🏻 #минск #беларусь #каменнаягорка ♬ оригинальный звук - AlexJenkinson
Зрители сравнили слаженный тандем двух тракторов — одного побольше, другого поменьше — с тем, как «сыночек помогает папе» или как » большой трактор учит зимовать маленького трактарëнка». Многим маленький трактор (судя по всему, это мини-погрузчик Bobcat S-175) напомнил суетливого робота-уборщика Д-ОКа из оскароносного мультфильма «ВАЛЛ-И» студии Pixar, который непрестанно убирал грязь, оставшуюся от гусениц наземного робота.
«Вы бы видели как такой малыш во дворах отжигает. Просто рыба в воде, настолько он хорош в небольших пространствах», — отметил один из комментаторов под видео.
Впрочем, были среди комментаторов и те, кого возмутило, что в «стране тракторов» уборкой снега занимается «не отечественная» техника, однако больше было всё-таки тех, кто заценил «залипательную технику» и требовал «в каждый двор по такому красавчику». Оценили пользователи и «виртуозное владение техникой» самих водителей.
«Кто-то явно очень любит свою работу», — резюмировал один из комментаторов.