«Залипательная техника»: видео уборки снега в Минске набрало миллионы просмотров 6 22.01.2024, 16:54

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Что удивило подписчиков?

Видео «залипательной техники» поделился на днях один из белорусских пользователей TikTok. Казалось бы рядовой процесс уборки снега на одной из улиц Минска настолько впечатлил зрителей, что они признали его «отдельным видом искусства» и обеспечили автору видео более 2,2 млн просмотров за три дня, пишет telegraf.news.

«Оказывается уборка снега может быть милой», — признались интернет-пользователи.

«Никакие снегопады в Минске не страшны, когда эта команда в работе», — так прокомментировал своё видео его автор.

На кадрах, по его словам, процесс уборки снега у торгового центра Green City в столичном микрорайоне Каменная Горка.