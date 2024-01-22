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Продадите почти за те же деньги через 5 лет: названы лучшие подержанные авто

  • 22.01.2024, 17:21
  • 2,386
Продадите почти за те же деньги через 5 лет: названы лучшие подержанные авто

Цены на некоторые могут даже вырасти.

Говорят, автомобиль может потерять больше половины своей стоимости при перепродаже после 5 лет эксплуатации. Но не все автомобили так обесцениваются со временем.

На самом деле, цены на некоторые подержанные автомобили даже могут вырасти. Рассказываем о самых популярных марках авто, цены на которые почти не изменяются спустя 5 лет пользования.

Самые ликвидные автомобили мира: топ-5

Издание Вusinessinsider отследило цены транзакций более 1 млн авто, проданных с ноября 2022 по октябрь 2023 года. В пятерку автомобилей, наименее теряющих свою цену, вошли японские, американские и немецкие марки.

На пятом месте расположился японский Honda Civic в кузове седан или хэтчбек. Четвертую строчку занял американский внедорожник Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited.

Toyota Tacoma – популярный в США пикап – занял третье место в рейтинге самых ликвидных автомобилей. Также выгодно продать будет купе Porsche 718 Cayman, пользовавшись им на протяжении 5 лет. Самым ликвидным автомобилем в мире считается Porsche 911.

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