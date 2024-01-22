Премьер-министр Польши Дональд Туск внезапно приехал в Киев 22.01.2024, 17:30

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Все подробности визита.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Туска в Киев - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Туск в Киеве: хроника событий

(15:12). Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 по гарантиям для Украины

По словам премьера, Польша стала еще одной страной, которая присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

«Польша присоединилась к декларации G7, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины», - говорится в сообщении канцелярии польского премьера в Twitter (Х).

(14:41). Результаты встречи Зеленского и Туска

Президент Украины заявил, что провел с премьер-министром Польши «очень продуктивные переговоры». Они касались всех аспектов двусторонних отношений. Зеленский также сообщил о новом пакете помощи от польской стороны.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины. Обсудили сегодня с премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!» - написал Зеленский.

Заметим, что уже прошла и совместная пресс-конференция Зеленского и Туска.

По информации польских СМИ, Зеленский во время выступления затронул темы ситуации на границе Польшей.

«Мы понимаем, что к этому привело, но должны помнить, какая угроза стоит перед нами. Мы говорили о том, что на уровне правительства мы можем решить все проблемы», - заказал президент Украины.

В свою очередь Туск, комментируя то, что это был его первый зарубежный визит в должности премьер-министра, сказал, что «Это не могла быть другая столица, это должен был быть Киев».

«Вся Украина борется за безопасность всего свободного мира. Это не лозунг. Это не пустые слова, что здесь решается судьба свободного мира», - сказал в свою очередь глава польского правительства

Туск подчеркнул, что у Польши нет разногласий по поддержке Украины.

«Мы достигли договоренности с господином президентом о роли Польши, которая будет всесторонне поддерживать скорейшее вступление Украины в Европейский Союз», - поделился Туск, а также сообщил, что его правительство назначило депутата Павла Коваля уполномоченным по вопросам восстановления Украины.

«Самое темное место в аду зарезервировано для тех, кто притворяется нейтральным во время конфликтов. Сегодня каждый в свободном мире, кто демонстрирует одинаковую позицию в Украине и России, заслуживает самое темное место в аду», - говорит Туск.

Глава польского правительства отметил, что Варшава будет готова производить оборудование и материалы для Украины.

«Будем вместе искать источники финансирования. Мы не будем уклоняться от коммерческих принципов», - добавил Туск.

(14:07). Встреча с Зеленским

Премьер-министр Польши встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фотографию Дональд Туск обнародовал в соцсети Twitter (Х).

(13:18). Первые заявления Туска в Киеве

Премьер-министр Польши, находясь в Киеве, заявил, что нет ничего важнее поддержки Украины в ее отпоре российской агрессии. Он назвал вопрос борьбы с российским агрессором «номер один» и подчеркнул, что приехал в Украину также «для польской безопасности».

Туск также заявил, что хотя есть «некоторые конфликты интересов», Польша и Украина будут работать «в духе дружбы, чтобы разрешить любые разногласия как можно скорее».

Он акцентировал, что для него очень важно «сформировать ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом».

«На самом деле я в Киеве еще и ради польской безопасности. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности для всего свободного мира, и Польше в частности, хотя бы из-за географии», - сказал Дональд Туск.

(11:54). Встреча с премьер-министром Украины.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил о встрече с польским коллегой. Они на Михайловской площади в Киеве возложили цветы к Стене памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне.

(09:28). Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщили в канцелярии главы польского правительства и опубликовали фото.