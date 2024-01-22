ГАИ объявила в трех областях Беларуси об «особом контроле» маршруток 1 22.01.2024, 17:53

Нашлось требование и к пассажирам.

Сразу в нескольких областях Беларуси местные отделения ГАИ объявили о рейдах всю неделю. Начиная с 22 января, в Госавтоинспекции предупредили, что некоторых водителей возьмут на особый контроль. Речь идёт о маршрутках и такси. Но и к пассажирам у ГАИ нашлось требование, пишет telegraf.news.

«В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасной перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами и автомобилями-такси в течении недели наряды ГАИ будут осуществлять надзор за дорожным движением, используя негласный контроль. На служебном автомобиле гражданского назначения инспекторы проверят, как водители маршруток и такси соблюдают ПДД», — рассказали в ГАИ.

С 22 по 28 января сотрудники Госавтоинспекции на территории Могилевской, Гродненской и Брестской областей собрались напоминать о ПДД и ловить нарушителей.

В ходе рейдов гаишники пообещали проверять:

• техническое состояние;

• необходимую документацию;

• правомерность переоборудования ТС, выполняющих перевозки пассажиров.

В ГАИ заявили, что каждый белорус должен помнить о важности «строгого соблюдения ПДД при перевозке людей». «Пассажирам рекомендуется не заходить в маршрутку, когда все свободные места заняты», — предупредили в Госавтоинспекции.