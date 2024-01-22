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Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии

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  • 22.01.2024, 18:01
Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии
Криштиану Роналду

И объяснил, с чем связано такое решение.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Португалии, пишет «Трибуна».

«Не стоит строить ожиданий, потому что я хочу остаться в «Аль-Насре» в этом и следующем годах. Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии, здесь хорошо относятся ко мне, а у чемпионата огромный потенциал.

Играть в португальской лиге нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39 лет. Я доиграю этот оставшийся сезон, потом еще один год в «Аль-Насре». А когда мне исполнится 40, увидим, что будет. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи.

«Спортинг» играл в привлекательный футбол, болельщики клуба наслаждались им. Больше всего я хочу, чтобы они продолжали в таком же духе и стали чемпионами этого сезона», – сказал Роналду в интервью Record.

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