Синоптики предупредили белорусов о приближении «переохлажденного дождя» 22.01.2024, 18:11

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Какую погоду принесет серия теплых фронтов.

Белгидрометцентр выписал предупреждение об оранжевом уровне опасности для трёх областей страны на вторник, 23 января из-за усиления южного ветра. Его порывы могут достигать скорости в 15-20 м/с (то есть до 72 км/ч). Одновременно с этим в Минске, по прогнозам специалистов телеграм-канала о погоде «Надвор'е», такие погодные условия могут спровоцировать переохлажденный дождь.

Переохлажденным дождём синоптики называют смешанные атмосферные осадки, выпадающие из облаков при небольшой отрицательной температуре воздуха. По сути, это дождь, температура капель которого опустилась ниже 0°C. При попадании на предметы переохлаждённые капли замерзают, образуя гололёд.

По данным телеграм-канала о погоде «Надвор’е», в настоящее время холодный антициклон «В» уже «отходит на восток», а в наш регион «прорывается тепло с Атлантики».

«Давление со вчерашнего вечера падает на 2–3 гПа каждые 3 часа. Начал усиливаться южный — юго-западный ветер, порывы которого к вечеру достигнут 16–18 м/с», — предупредили специалисты.

По их данным, к Беларуси приближается «зона осадков очередного тёплого фронта». Именно он, по мнению экспертов, вызовет гололеды по северо-западу страны в ближайшие дни. Вслед за ним, по прогнозам синоптиков, последует ещё один тёплый фронт с территории западной Европы.

«Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки: снег, мокрый снег и дождь. В Минске переохлажденный дождь нужно ждать этой ночью после полуночи», — сообщили авторы телеграм-канала.