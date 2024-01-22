Украина получит кредит от Польши для закупок вооружений 22.01.2024, 19:09

Польша также присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Польша выделила Украине новый пакет военной помощи, также страны договорились о «новой форме взаимодействия»: Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, написал в X (бывшая Twitter) президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Туск приехал в Киев 22 января. На совместной пресс-конференции с Зеленским он сказал, что две страны обсуждают инвестиции для совместного производства боеприпасов и оружия. Польское правительство также будет искать финансирование для поставки большего количества военной техники, передает Bloomberg.

В канцелярии польского премьера сообщили, что Варшава присоединилась к декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Польша стала самым верным союзником Киева после начала полномасштабных военных действий, отмечает Bloomberg: страна приняла сотни тысяч беженцев и способствовала передаче Украине западной военной помощи.