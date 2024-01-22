закрыть
22 января 2024, понедельник, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получит кредит от Польши для закупок вооружений

  • 22.01.2024, 19:09
Украина получит кредит от Польши для закупок вооружений

Польша также присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Польша выделила Украине новый пакет военной помощи, также страны договорились о «новой форме взаимодействия»: Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений, написал в X (бывшая Twitter) президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Туск приехал в Киев 22 января. На совместной пресс-конференции с Зеленским он сказал, что две страны обсуждают инвестиции для совместного производства боеприпасов и оружия. Польское правительство также будет искать финансирование для поставки большего количества военной техники, передает Bloomberg.

В канцелярии польского премьера сообщили, что Варшава присоединилась к декларации «Группы семи» о гарантиях безопасности для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Польша стала самым верным союзником Киева после начала полномасштабных военных действий, отмечает Bloomberg: страна приняла сотни тысяч беженцев и способствовала передаче Украине западной военной помощи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко