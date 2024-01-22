Некоторым дольщикам многострадального ЖК «Смарт» вернули деньги 2 22.01.2024, 19:09

Им вернули более 70% денежных средств.

С 29 дольщиками жилищного комплекса «Смарт» в Московском районе Минска расторгли договоры. Им вернули более 70% денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

В мае 2022 года на объекте сменился генподрядчик. Причина — неисполнение предыдущего договора строительного подряда.

По плану предусмотрено три очереди строительства. Первая и вторая уже введены в эксплуатацию. По третьей ведутся земляные работы в части устройства свайного основания, бетонной подготовки, фундаментной плиты. Нормативный срок строительства объекта продлили до четвертого квартала 2024 года.

— Выполнено около 70% свайного основания. На объекте работает три буровые установки. Нормативный срок строительства был продлен в связи с возникшими трудностями выполнения в данных грунтах свайного основания, к сожалению это самые проблемные работы на данный момент. После завершения этого этапа подрядчик приступит к выполнению работ по монолитному каркасу, тогда же будет увеличено количество работающих на объекте, — сообщила директор ООО «НикаПроект» Вероника Зеневич.

Напомним, жилой комплекс начал строиться в конце 2019 года в границах улиц Прилукской, Глаголева и проспекта Жукова. Застройщиком выступила ООО «НикаПроект», подрядчиком — ООО «СтройпамГрупп». На месте бывшего частного сектора планировалось возвести монолитно-каркасную 13-этажную высотку в форме трапеции. На первом этаже должны были разместиться коммерческие помещения, а на подземном уровне — паркинг на 466 машино-мест. Двор по проекту должен быть закрытым без заезда автомобилей.

Летом прошлого года стало известно, что строительство ЖК «Смарт» было приостановлено, работы на проекте не велись, а рабочим не платили зарплату. Позже выяснилось, что за застройщика и генподрядчика объекта взялся Следственный комитет.

«По данным следствия, должностные лица „НикаПроект“ и „СтройпамГрупп“, злоупотребив служебными полномочиями, израсходовали денежные средства дольщиков 2-й и 3-й очередей строительства. Подозреваемые перечисляли деньги со специальных счетов „НикаПроект“ на текущие счета „СтройПамГрупп“», — заявили в пресс-службе ведомства.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями). Им грозит до 10 лет лишения свободы.