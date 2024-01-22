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Что известно о белорусском хоккеисте Протасе, который подписал контракт с «Вашингтоном» на $17 млн

  • 22.01.2024, 19:16
Что известно о белорусском хоккеисте Протасе, который подписал контракт с «Вашингтоном» на $17 млн
Алексей Протас

В среднем он будет зарабатывать в год 3,375 млн долларов.

Американский хоккейный клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил, что белорусский нападающий Алексей Протас подписал 5-летний контракт на сумму 16,875 млн долларов. В среднем он будет зарабатывать в год 3,375 млн долларов. Это выше средней зарплаты по НХЛ, пишет КП.

Президент и генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан так представил это событие:

- Алексей - молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и влиятельную роль в этой команде на протяжении многих лет.

23-летний Протас не является лидером «Вашингтона», но он полезен для команды и с каждым годом прогрессирует. «Кэпиталз» на данный момент в общей таблице лиги занимают 18 место среди 32 клубов. В списке бомбардиров своей команды Протас занимает 6-е место, набрав в 43 матчах 18 очков (3 гола+15 передач).

В клубе отмечают, что Протас занимает второе место в рейтинге «Кэпиталз» по очкам, заработанным при игре в равных составах (17), третье место по передачам (15) и первым ассистам (8).

Протас, сезон 2024, Овечкин

В этом чемпионате, а только минул его экватор, Протас уже установил личные рекорды по результативным передачам и очкам за карьеру в НХЛ.

Напомним, что Алексей в 18 лет заключил с «Вашингтоном» свой первый 3-летний контракт новичка в 2019-м году. Сумма - 716 666. «Кэпиталз» его выбрали на драфте под 91-м номером в 2019 году.

В 2020-м году «Вашингтон» отдал Алексей в аренду минскому «Динамо» и увидеть игру повзрослевшего талантливого нападающего смогли уже белорусские зрители.

За чемпионат он набрал 18 (10+8) очков в 58 матчах - очень достойные цифры для 19-летнего хоккеиста.

Но по-настоящему его карьера в НХЛ началась 2 ноября 2021 года, когда Алексей дебютировал в матче против «Тампы».

- Просто быть в раздевалке с хоккеистами, за которыми раньше следил и восхищался по телевизору - это нереальные эмоции, - вспоминал Протас.

В сезоне 2021/2022 он сыграл 33 матча и набрал 9 очков (3+6).

Центральный нападающий периодически играл в одном звене с россиянами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Они помогали ему осваиваться в команде.

Алексей вспоминал:

«Спросил у Кузи (Кузнецов. - Ред.), где я могу арендовать машину на день. Он просто подошел к Ови (Овечкин. - Ред.), вернулся и сказал: «Ты возьмешь его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину», - рассказывал Протас.

Протас спросил у Овечкина, когда вернуть машину, и получил ответ: «Можешь водить ее дальше».

В чемпионате 2022/2023 он уже улучшил свои показатели - 58 матчей, 15 очков (4+11).

И вот Алексей уже как основной игрок «Вашингтона» сделал еще один шаг вперед в своей заокеанской карьере.

- Это большая честь, я так горжусь, что эта команда, этот клуб верят в меня, - сказал Протас пресс-службе клуба. - Они дают мне шанс осуществить свою мечту, и я достиг своей мечты - играть в НХЛ. Теперь они доверяют мне, поддерживают меня. Мне нужно просто продолжать работать, даже несмотря на это. Доказать, что я заслуживаю носить эту майку каждый вечер.

Универсальный игрок, Протас

В клубе отмечают, что Протас помимо своей универсальности (он играет на разных позициях в нападении) еще и очень обучаемый игрок, который ежедневно упорно и долго работает, чтобы стать еще лучше.

- Прошло около двух с половиной лет моей профессиональной карьеры в Северной Америке. Для меня это было невероятно, - сказал Алексей. - Я встретил несколько действительно хороших тренеров и игроков, общался с невероятными парнями. Это то, что помогло мне вырасти как игроку, как личности, и я буду работать над тем, чтобы продолжать становиться лучше – на льду и за его пределами.

Напомним, что Алексей родился 6 января 2001 года в Витебске. Ему нравилась учеба, особенно математика и физика, оценки были хорошие. Но спорт взял свое.

- В какой-то момент рассматривал вариант связать свое будущее с медициной. Но время всё расставило по местам, я понял, что не получится совмещать учебу в медуниверситете и хоккей.

В Америку он уехал в 14 лет и выступал в юниорских лигах. А затем заинтересовал «Вашингтон». Минувшим летом он пополнил список своих достижений. Кубок Колдера - главный приз Американской хоккейной лиги (АХЛ) выиграл «Херши Бэрс», в составе которого блистал Алексей. «Херши» - это фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз».

На счету Алексея было 13 очков (5 голов плюс 8 передач) в 20 играх плей-офф. Он разделил 10-11-е место в списке бомбардиров Кубка.

«Вашингтон» сейчас переживает не лучшие времена, но болельщики клуба живут в предвкушении исторического достижения. Александр Овечкин гонится за рекордом великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Протас один из тех, кто должен ему в этом помочь.

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