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В одном из могилевских скверов вырубили вековые дубы

  • 22.01.2024, 19:40
В одном из могилевских скверов вырубили вековые дубы

Фотофакт.

В сквере 700-летия Могилева на днях вырубили дубы, которым было более ста лет. Дело в том, что на проходящем рядом Пушкинском проспекте планируется расширение полос движения, и именно это стало причиной вырубки деревьев в сквере, пишет «Могилев-Онлайн».

Жители Могилева при этом уверены, что таких радикальных мер можно было избежать. Дубы были уже довольно старые и красивые, и никаких болезней у них не было.

Даже рабочие, которые трудятся на площадке, уверены — решение можно было найти другое. Ведь заторы на могилевском Пушкинском проспекте в основном происходят из-за большого количества пешеходов и светофоров, которые «тормозят» машины. А это можно было бы решить, сделав подземный пешеходный переход или пешеходный мост.

«Могилевзеленстрой» обещает вместо срубленных дубов посадить молодые деревья.

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