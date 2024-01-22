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Белорусский нотариус назвала случаи, когда завещание не работает

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  • 22.01.2024, 19:55
  • 6,744
Белорусский нотариус назвала случаи, когда завещание не работает

Кому в Беларуси наследство достанется в любом случае.

Завещание работает не всегда, об этом в комментарии газете «Астравецкая праўда» рассказала нотариус Гродненского нотариального округа Екатерина Пашкевич.

По словам специалиста, несмотря на завещание, обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Кроме того, нетрудоспособные супруг и родители (пенсионеры по возрасту, инвалиды любой из трех групп) наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

«К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители умершего», - подчеркнула нотариус.

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