Украина намерена перекрыть на полвека транспортное сообщение с РФ 5 22.01.2024, 20:19

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Правительство Украины внесет на рассмотрение СНБО специальные санкции.

Правительство Украины планирует внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных специальных экономических санкций против России. Речь идет о 50-летнем запрете любого транспортного сообщения с Россией, включая автомобильный, железнодорожный, авиационный и судоходный. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров 19 января.

Документ, в частности, предлагает запретить въезд в Украину любых зарегистрированных на территории РФ автотранспортных средств, включая автобусы и грузовики. Власти страны также намерены наложить запрет ввоза на таможенную территорию Украины железнодорожного подвижного состава (локомотивов и вагонов всех видов) для лиц, связанных с Россией, а равно и подвижного состава, взятого на учет российским железнодорожным монополистом.

Наряду с запретом прямого воздушного сообщения между Россией и Украиной, предлагается запретить использование воздушного пространства страны для всех видов полетов (включая транзитные) самолетам, владельцами и эксплуатантами которых являются юридические лица — резиденты РФ. Аналогичный запрет предусмотрен в отношении плавания во внутренних водах Украины и захода в ее морские порты (включая расположенные на оккупированных территориях). Речь идет как о судах, поднадзорных «Российскому морскому регистру судоходства» и «Российскому речному регистру», так и о любых судах, идущих под российским флагом.

Указанный санкционный режим предполагается сроком на 50 лет. В документе уточняется, что предложения будут разработаны в десятидневный срок в соответствии с законом «О санкциях».