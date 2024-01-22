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Несколько банков ввели ограничения по некоторым валютным вкладам

  • 22.01.2024, 20:47
Несколько банков ввели ограничения по некоторым валютным вкладам

Речь идет о депозитах в долларах и евро.

У некоторых банков появились ограничения по пополнению отдельных вкладов. Речь о депозитах в долларах и евро.

«Банк БелВЭБ» с 23 января приостановит заключение новых и продление заключенных ранее безотзывных депозитов в евро со сроками размещения 35 дней и 3 месяца. О причинах такого решение не сообщается.

«Сбер Банк» c 12 января приостановил прием дополнительных взносов на безотзывные депозиты «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в долларах и евро. Речь о вкладах, который были открыты до 11 января нынешнего года включительно. Также это финучреждение приостановило заключение договоров отзывных депозитов физлиц в долларах и евро и изменило размер процентных ставок по новым безотзывным вкладам в этих валютах.

Ранее «Альфа-Банк» 4 января также сообщал, то прекращает заключение и автоматическое продление некоторых депозитов в долларах и евро. Однако подробности финучреждение не уточняло.

«Беларусбанк» ранее объявил, что с 27 декабря приостановил открытие и пополнение некоторых вкладов в долларах. Речь о срочных депозитах.

«Альфа-Банк» ранее сообщил, что с 1 марта введет плату за хранение валютных счетов в долларах и евро, если их сумма превышает эквивалентно 160 тысяч рублей. В финучреждении поясняли изменение тем, что «в нашей экономике происходит дедолларизация, и юридические лица чаще выбирают белорусский рубль/российский рубль/юани в качестве валюты для кредитования». Из-за этого растет процент, который каждый банк переводит в фонд обязательных резервов от своих валютных остатков в евро и долларах. И, как следствие, банки вынуждены снижать объем валюты на счетах.

Ранее комиссию за обслуживание валютных счетов вводили в том числе «БНБ-Банк», «Приорбанк».

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