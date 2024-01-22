РФ может лишиться 40% экспорта нефти при атаке Украины на балтийские терминалы 22.01.2024, 20:56

В воскресенье дроны атаковали крупнейший порт России на Балтике.

Первые за время войны удары Украины по Ленинградской области угрожают объектам, благодаря которым Россия получает значительную часть нефтедолларов. При удачной атаке на нефтяные терминалы на Балтийском море может остановиться экспорт 1,5 млн баррелей в сутки.

В воскресенье дроны атаковали Усть-Лугу, крупнейший порт России на Балтике, находящийся примерно в 1000 км от украинской границы. В результате двух взрывов загорелся терминал компании «Новатэк», работающий с газовым конденсатом. Работа терминала, который участвует в том числе в обеспечении топливом российской армии, была остановлена, рассказал Bloomberg знающий об этом чиновник.

В Ленинградской области также находятся два крупных терминала для экспорта нефти: один из них расположен в Усть-Луге, второй – в Приморске, на противоположном берегу Финского залива. В Усть-Луге прямо рядом с терминалом «Новатэка» находятся причалы для погрузки нефти на танкеры, а несколько далее – хранилища для нефти и нефтепродуктов.

По данным Kpler, из Усть-Луги и Приморска за границу отправляется более 75% нефти сорта Urals. В общей сложности танкеры ежедневно вывозили из них более 40% сырой нефти (1,5 млн баррелей), которую Россия экспортировала морским путем в период с января по ноябрь 2023 г., подсчитал Bloomberg.

Цена Urals опустилась в декабре чуть ниже $60 за баррель, писало на прошлой неделе Международной энергетическое агентство. При такой цене стоимость вывозимой из балтийских портов нефти составила около $90 млн в сутки.

«Регулярные атаки или удары тяжелых дронов могут нарушить работу балтийских портов и привезти к сокращению объемов экспорта», – сказал агентству эксперт по нефтегазовой отрасли Сергей Вакуленко, исследователь Берлинского центра по изучению России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир. Между тем, украинские дроны на прошлой неделе провели еще две атаки в Ленинградской области: в четверг и пятницу взрывы прогремели на нефтебазах «Роснефти».

По словам Вакуленко, альтернативных путей для вывоза за границу таких объемов нефти у России практически нет. Urals экспортируется из западных портов, но Новороссийск мог бы принять дополнительно лишь около 300 000 баррелей в сутки, указывает Виктор Катона, ведущий нефтяной аналитик Kpler. Кроме того, Новороссийск находится гораздо ближе к Украине, которая может атаковать его не только воздушными, но и морскими дронами.

У экспортных терминалов на Баренцевом море ограниченные мощности, а нефть до них можно доставить только по железной дороге, транспортные же пути в Китай и на Дальний Восток полностью забиты, отправлять по ним дополнительную нефть невозможно, добавляет Вакуленко.

Остановка экспорта из балтийских портов станет «крупным шоком» для нефтяного рынка, полагает Виктор Курилов, старший аналитик по рынку нефти Rystad Energy. Рынок отреагировал на удар беспилотника по Усть-Луге: в понедельник цена Brent не только поднялась более чем на 1%, но также премия между ближайшим и следующим по сроку фьючерсами увеличилась до $0,45 за баррель (максимум с ноября). Это показывает, что участники рынка обеспокоены возможными перебоями в поставках в ближайшее время.