Студент из Бразилии четыре дня ходил с пулей в голове 22.01.2024, 21:02

Он думал, что в него попал камень.

Студент из Бразилии Матеус Фасио заметил пулю в своей голове только через четыре дня после ранения, пишет немецкое издание Bild.

21-летний Матеус Фасио провел новогоднюю ночь в Рио-де-Жанейро. Он помнит лишь то, что тогда его ударили «чем-то твердым». Поскольку рана довольно быстро перестала кровоточить, студент решил, что в голову ему попал брошенный кем-то камень — и перестал обращать внимание на травму.

Марафон новогодних вечеринок продолжился, поэтому Матеус вместе с друзьями отправился исследовать пляжи Рио-де-Жанейро. Через четыре дня студент поехал домой в город Хуис-де-Фора, дорога до которого заняла у него вдвое больше обычного — около семи часов. По пути Матеуса начали беспокоить судороги, а левая рука стала отниматься.

В родном городе студент обратился в частную клинику: компьютерная томография показала, что в голове у него находится инородное тело.

«Часть пули проникла в его мозг, что вызвало сдавление в этой области и привело к непроизвольным движениям его руки. Если бы пуля проникла всего на несколько миллиметров дальше, вся половина тела могла бы быть парализована через 20−30 дней», — цитирует нейрохирурга Флавио Фалькомета британское издание Daily Star.

Как 9-миллиметровая пуля попала в голову бразильца, неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.