Цена на нефть марки Brent поднялась выше $80 1 22.01.2024, 21:22

Цены на сырье растут из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,9% и поднялась до $80,05 за баррель по данным на 20:10 по Минску. По данным на 20:40 по Минску нефть дорожает на 2,1% и торгуется на отметке $80,21 за баррель. В последний раз баррель Brent стоил дороже $80 12 января 2024 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,54%, до $75,11 за баррель.

Росту цен на нефть способствует изменение танкерных маршрутов из-за обострившейся обстановки в Красном море и ожидание перебоев в поставках нефти.

Стоимость нефти в конце прошло недели стабилизировалась вблизи трехнедельного максимума на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. В ночь на 18 января США вновь нанесли удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) на территории Йемена. Американские официальные лица заявили, что их удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море. Президент США Джо Байден пообещал продолжить удары по хуситам пока те ставят под угрозу коммерческое судоходство. «Цены на нефть по-прежнему поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке», — цитирует Bloomberg аналитиков Commerzbank.