Туск: С Украиной НАТО было бы гораздо сильнее 22.01.2024, 22:04

Дональд Туск

Премьер Польши пообещал убедить «всех скептиков» по этому вопросу.

Среди задач польского правительства есть убеждение «всех скептиков» в том, что скорейшее вступление Украины в НАТО в интересах стран-членов и всего Альянса. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским встречи со студентами и преподавателями украинских вузов, передает «Лига».

По словам Туска, НАТО было бы «намного сильнее», если бы Украина стала членом Альянса, поскольку ее армия на сегодняшний день является одной из наиболее подготовленных.

Он отметил, что именно поэтому задачей правительства Польши, в частности, является убеждение «всех скептиков», что в интересах каждого члена НАТО и всего Альянса является скорейшее членство Украины.

«Это очевидный путь к укреплению безопасности всего свободного мира», – подытожил политик.