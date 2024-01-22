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В больнице Минска почти месяц лежит пациент, который ничего о себе не помнит.

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  • 22.01.2024, 22:11
  • 2,976
В больнице Минска почти месяц лежит пациент, который ничего о себе не помнит.

Волонтеры ищут его родственников и знакомых.

В конце декабря прошлого года в одну из больниц Минска доставили мужчину с потерей памяти. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают его родственников и знакомых.

В учреждение здравоохранения мужчина попал 27 декабря. Пациент рассказать о себе ничего не может, так как страдает от потери памяти.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 7733 (для всех операторов сотовой связи) либо +375 (29) 270−77−33.

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